(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: o dia se mostra propício ao seu envolvimento com assuntos imobiliários. Interesses: posição favorável a iniciativas com dinheiro. Em seu trabalho, compromissos e documentos há um quadro de influências compensadoras. Vida íntima e sentimentos: sensibilidade exagerada com íntimos.

Quinta-feira