(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: no correr do dia o destaque de sua convivência com as pessoas, será um bom diálogo e partilha de alegria. Interesses: oportuno apoio o fará se sentir bastante compensado por manter um comportamento realista com problemas da rotina. Vida íntima e sentimentos: satisfação com atos de íntimos.