(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: há hoje quadro que pede cuidado com suas emoções e reações. Atos de pessoas amigas trarão preocupação com problemas pessoais. Interesses: compensações materiais virão de amigos. Vida íntima e sentimentos: evite nas atitudes alheias, preocupações e dúvidas com avaliação de íntimos.