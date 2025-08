(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: quadro de novos caminhos na sua relação com os que partilham seu cotidiano e rotina patrimonial em família. Interesses: os aspectos do dia indicam falta de entusiasmo e mudança no trato com desafios financeiros. Vida íntima e sentimentos: insatisfação fará com quer mude seu ânimo.