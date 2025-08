(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: um dia mais favorável o fará merecedor de atenção por parte de parentes. Com isso, você terá quadro benéfico e dominado por suas decisões em desafios do cotidiano. Interesses: momento marcante por boa influência nas finanças. Intimidade e sentimentos: seja cuidadoso com questões de íntimos.

