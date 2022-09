(23 de setembro a 22 de outubro) - Seu momento astral: bom aspecto virá da Lua em signo do mesmo elemento e aponta um dia de acerto envolvendo bens imóveis ou propriedades. Interesses materiais: há hoje boa indicação para as suas finanças, trabalho e o trato com dinheiro e forma de ganhá-lo Vida íntima: relações valorizadas.