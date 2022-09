(23 de setembro a 22 de outubro) - Seu momento astral: com aspectos favoráveis em seu signo há hoje um quadro de superação de dificuldades pessoais. Interesses materiais: surpresas agradáveis podem ocorrer nas finanças em dia de boa oportunidade com as suas obrigações de trabalho. Vida íntima: boa posição no campo afetivo.