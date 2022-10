(23 de setembro a 22 de outubro) - A semana: quadro que aponta destaque para o seu prestígio, poder e renome. Haverá também boa influência nas relações da vida social. Interesses materiais: releve críticas e as faça razão de incentivo para mudar o rumo da rotina. Bom trato com dinheiro. Vida Íntima: motive-se com otimismo.