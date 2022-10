(23 de setembro a 22 de outubro) - Seu momento astral: boa posição mostra aura positiva para que veja com realismo os objetivos e vontade de quem o acompanha no cotidiano. Interesses materiais: na sua rotina profissional há posição que condiciona seus atos com acerto nas finanças. Vida íntima: procure o diálogo com íntimos.