(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: este momento o verá com senso crítico acentuado o que pode complicar relações e afetar sua avaliação das atitudes de pessoa próxima. Interesses: há hoje indicação benéfica por vantagem com dinheiro e no trabalho. Vida íntima: mostre-se disposto ao diálogo e evite a agressividade.