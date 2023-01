(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: com a posição do momento em seu signo prevalecerão elementos de muita sensibilidade e acertada intuição. Interesses: os aspectos de seu dia farão aflorar o melhor de sua acuidade e capacidade mental. Assim, você pode se arriscar com assuntos complicados. Vida íntima: harmonia.

Tags:

Janeiro 2023