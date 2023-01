(23 de setembro a 22 de outubro) - A semana: momento astral que trará acertada mudança e fará de sua intuição elemento de boa ligação com assunto de família. Interesses: fase de importante opção com a conquista de espaços e destaque para a criatividade. Finanças equilibradas. Vida íntima: satisfação com atitude de íntimos.

Janeiro 2023