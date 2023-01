(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: com a sua capacidade de ver e entender pessoas, as decisões que tomar hoje serão aproveitadas com maior resultado prático. Interesses: hoje se consolida posição favorável aos seus assuntos profissionais. Vida íntima: boa influência e mudanças no rumo da sua convivência afetiva.

Janeiro 2023