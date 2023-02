(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: a Lua o influencia e o fará mais seguro para enfrentar oposição e inesperados problemas envolvendo a família em fase socialmente benéfica. Interesses: procure solucionar prontamente as demandas das finanças. No trabalho, apoio para suas tarefas. Vida íntima: surpresa com íntimos.