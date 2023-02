(23 de setembro a 22 de outubro) - A semana: estes dias lhe trarão um quadro mais benéfico que o fará bem atuante em situações novas. Interesses: fase de concretização de projeto com a sua afirmação no trabalho. Bons planos financeiros. Vida íntima: dias que o verão mais participante da lida com os mais íntimos. Surpresas.