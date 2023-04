(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: momento que lhe trará novidade envolvendo pessoas próximas e o beneficiando com equilíbrio e idealismo. Intuição ampliada. Interesses: bons aspectos irão controlar seu dia registrando lucro com possível e imediato ganho de dinheiro no trabalho. Vida íntima: solução de pendências.