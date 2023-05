(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: forte aspecto fará com que sua atenção agora se volte para as exigências ou demandas dos mais próximos. Premonição. Interesses: dúvidas com ações de outras pessoas nas finanças. Boas condições para o trabalho. Vida íntima: atitudes de íntimos o deixarão insatisfeito e preocupado.