(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: bons elementos irão mudar o seu ânimo com demandas vindas de parentes próximos. Novidades que podem alterar decisões passadas. Interesses: dia ligeiramente tenso com negócios e nas transações ligadas a dinheiro, bancos e valores. Vida íntima: preocupação com pessoa muito próxima.

Tags:

Quinta-feira