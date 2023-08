(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: a sua sensibilidade será hoje elemento forte a moldar o seu relacionamento com outras pessoas. Por isso, procure se controlar. Interesses: boa indicação nas finanças com determinação para levar avante novos planos de trabalho. Procure apoio. Vida íntima: favores no trato íntimo.

Agosto 2023 | Quinta-feira