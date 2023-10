(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: novos fatos tenderão hoje a mostrar seu apego excessivo aos detalhes e coisas sem importância do cotidiano da rotina em família. Interesses: contenha os gastos e evite dívidas. No trabalho, sua determinação poderá trazer bons resultados. Vida íntima: trato afável com os íntimos.