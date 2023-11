(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: momento de domínio de elementos de equilíbrio e moderação em seu comportamento com a família. Interesses: preocupação com as finanças e questões que envolvam contratos, dívidas e compromissos. Indicações positivas nos assuntos de trabalho. Vida íntima: harmonia no trato íntimo.

Tags:

Quinta-feira