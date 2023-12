(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: você terá hoje aura mais favorável o que o fará recuperar energias e se preparar para boa lida com questões pendentes. Interesses: aspecto que mostra ações importantes em momento de lucros e vantagens com seu trabalho. Vida íntima: novas motivações e fortes emoções com íntimos.

Quinta-feira