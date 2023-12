(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: dia em que, nas relações de família e lida pessoal você se beneficiará da forma com que agir nas exigências do seu cotidiano. Interesses: há para a lida com dinheiro uma influência que aconselha cuidado com aplicações e economias. Vida íntima: procure ser mais firme e otimista.