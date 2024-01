(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: beneficiado pelo trânsito favorável da Lua em seu signo você verá valorizadas suas ações com os mais próximos. Interesses: quadro benéfico com a possibilidade de superação de preocupação com dívidas e compromissos. Vida íntima: problemas resolvidos e mudanças nas suas relações.

Quinta-feira