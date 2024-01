(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: você terá acentuada tendência para as mudanças de atividade em dia de facilidade de concentração e raciocínio. Interesses: quadro de realização e retribuição que se mostra muito positivo em relação à rotina no trabalho e com os seus negócios. Vida íntima: inquietação com íntimos.