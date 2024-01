(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: com bons aspectos em seu signo este momento mostra aura de acerto e equilíbrio nas suas emoções. Mas, procure ser afável e mais tolerante. Interesses: no campo material você estará mais sensível à influência de estranhos. Vida íntima: dia de boa posição para as relações íntimas.