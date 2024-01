(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: você terá hoje uma posição mais favorável com as suas atitudes. No campo pessoal, amigos trarão apoio em momento de superar dificuldades. Interesses: tarefa de trabalho que aponta mudanças com as quais você não contava. Tenha cuidado com os novos gastos. Vida íntima: satisfação.