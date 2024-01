(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: quadro que, em razão de bom posicionamento para hoje, mostra que suas decisões vão expressar de forma mais compensadora com ações pensadas e equilíbrio pessoal. Interesses: há também indicação de vantagens com dinheiro do trabalho. Vida íntima: equilíbrio e bom ânimo com íntimos.