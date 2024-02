(23 de setembro a 22 de outubro) - A semana: a influência de pessoas próximas moldará dias nos quais bom aspecto aponta domínio da sensibilidade e equilíbrio com seus atos. Interesses: período de mudança que se fará forte na sua relação com dinheiro. Novos desafios com o trabalho. Vida íntima: acerto nos planos com íntimos.