(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: momento em que a Lua lhe trará boa influência mudando sua forma de agir com as pessoas próximas. Interesses: surpresas muito agradáveis na lida com dinheiro. Vida íntima: seus planos e vontade bem conduzidos serão fator de equilíbrio para as relações da sua vida afetiva. Emoções.

Junho 2024 | sábado