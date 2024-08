(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: no correr deste fim de semana você terá apoio e ajuda que lhe serão importantes para planos materiais. Interesses: dia que aponta excessiva preocupação com detalhes em contratos e em assunto financeiro, gastos ou dívidas. Vida íntima: quadro de alegria e disposição com íntimos.

