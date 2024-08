(23 de setembro a 22 de outubro) - A semana: dias de bons aspectos e benéficas posições que irão moldar quadro que deve mudar as suas atitudes em relação aos que lhe são mais próximos. Interesses: fase de vantagem com dinheiro e acerto com seus planos. Mas, não se deixe levar pelo negativismo. Vida íntima: apoio e harmonia.

Tags:

Domingo