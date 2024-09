(23 de setembro a 22 de outubro) - Destaque: o Sol começa hoje a regência pela sua 1ª casa zodiacal atuando sobre o seu Ascendente, temperamento e tendências naturais e forma com que as pessoas o vêem. Hoje: o dia aponta boas influências com as quais você terá apoio muito oportuno. Surpresa nas relações com os mais íntimos.

Tags:

Domingo