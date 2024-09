(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: um bom aspecto amplia sua acuidade na forma de agir e suas atitudes mostrarão correta visão dos desafios do cotidiano. Interesses: momento de compensação material e com assuntos que envolvam o seu dinheiro. Boa lida com o trabalho. Vida íntima: satisfação com gestos de íntimos.