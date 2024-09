(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: determinado e seletivo nas suas escolhas você deve buscar a sua realização através do entendimento com as pessoas que lhe são próximas. Interesses: ganhos imprevistos. Vida íntima: dê-se à partilha nos afetos, mas atente bem às diferenças de opinião e as aceite mais facilmente.

sábado