(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: manifestações de apoio de pessoas próximas trarão compensações em relação ao bom momento para o trato com os novos amigos. Interesses: ganhos que poderão registrar positiva mudança no trabalho, profissão e com negócios próprios. Vida íntima: dia de boa motivação no trato íntimo.