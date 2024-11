(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: com bons aspectos no mapa de seu signo abrem-se perspectivas para que se consolidem posições e prestígio para suas atividades rotineiras. Interesses: o dia trará quadro propício para bem lidar com dívidas ou compromissos. Vida íntima: sentimentos alterados por muita emotividade.

Tags:

Quinta-feira