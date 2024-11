(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: sua capacidade de realização e a firmeza de conceitos se farão por levá-lo a decisões acertadas envolvendo os amigos. Dê-se um pouco mais de tolerância na lida com as pessoas. Interesses: seja prudente e controle suas novas dívidas. Vida íntima: não exagere no seu senso crítico.

Tags:

sábado