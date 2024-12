(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: suas crenças e princípios éticos e morais poderão lhe trazer melhor conceito e valorização por parte das pessoas próximas. Interesses: o momento sugere que você avalie cuidadosamente as pessoas antes de se comprometer no trabalho e com dinheiro. Vida íntima: valorize seu lazer.

sábado