(23 de setembro a 22 de outubro) - A semana: acentua-se agora a sua sensibilidade e, no campo social, residem os melhores momentos do período. Interesses: você contará nesta semana com boa influência para atividades que tratem de novos postos ou obrigações de trabalho. Vida íntima: procure ser mais carinhoso e compreensivo.

Tags:

Domingo