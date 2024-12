(23 de setembro a 22 de outubro) - Destaque: o Sol transita a partir de hoje a sua 4ª casa zodiacal atuando sobre as suas raízes, o lar, os pais, herança e hereditariedade e as suas propriedades imóveis. Hoje: dia que lhe reserva destaque para assuntos de importante significado pessoal. Bom momento no trabalho e finanças.

Tags:

sábado