(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: um quadro de favores o levará a mudança de atitudes e decisões na lida com as pessoas próximas. Interesses: você terá boa posição nos desafios do trabalho. Evite especulações e só aplique suas economias com segurança. Vida íntima e sentimentos: boa solução das questões íntimas.