(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: com trânsito favorável o dia aponta benefícios para sua lida com as pessoas mais próximas e amigas. Interesses: bom aspecto faz prever novos ganhos e a possibilidade de mudança na lida de trabalho. Vida íntima e sentimentos: alegria trazida por atitude e decisões no trato íntimo.