(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: fim de semana mais voltado para o lazer e tranquilidade. Por isso, evite assunto que o desgosta e o faz agir de forma irritada com as pessoas. Interesses: hoje você deve buscar comportamento mais prático ao dispor do próprio dinheiro. Vida íntima e sentimentos: afetos contidos.

Tags:

sábado