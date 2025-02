(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: quadro que o verá idealista e sonhador o que irá gerar aura positiva com bons fatos no cotidiano. Interesses: a pressa não lhe será boa conselheira para lidar com dívidas e você deve cuidar dos compromissos com atenção. Vida íntima e sentimentos: na intimidade, evite discussões.