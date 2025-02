(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: o sábado trará um quadro de carência e sensibilidade na lida com problemas de família. Interesses: uma aura de inquietação financeira e de preocupação com dívida será superada com ajuda de pessoa próxima. Vida íntima e sentimentos: indicações de realização nos afetos. Romantismo.

sábado