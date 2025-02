(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: há hoje aura bem compensadora no trato com pessoas amigas e na lida com moda e beleza. Interesses: planos financeiros contrariados, apesar de bom desempenho em atividade profissional. Vida íntima e sentimentos: dia de muitas novidades com quadro realçando suas relações íntimas.