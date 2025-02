(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: um quadro positivo mostra oportuna ajuda no trato com pessoas estranhas em associações ou grupos. Interesses: procure evitar gastos de maior valor em dia de indicações mais favoráveis com seu desempenho profissional. Vida íntima e sentimentos: controle as suas emoções e reações.

