(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: boa influência para tudo o que vier a empreender nas tarefas de sua rotina. Interesses: hoje, no entanto há posição instável para seus gastos com influência sobre dinheiro e controle das finanças. Vida íntima e sentimentos: risco de desencontro com íntimos. Modere suas atitudes.

sábado