(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: mostre-se consciente de sua posição com novas amizades. Interesses: seu dia estará dependente de bom ânimo e vontade em mudar a rotina cansativa do cotidiano. Indicações de acerto nas decisões e tarefas do trabalho. Vida íntima e sentimentos: novidade envolverá os mais íntimos.